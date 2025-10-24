С тарши треньорът на Монтана - Анатоли Нанков, остана доволен от точката, която завоюваха неговите момчета при домакинството си на „Огоста“ срещу Арда Кърджали в мач, завършил 1:1. Той обясни, че за новака в елита няма лесни мачове. „След точката в Стара Загора, когато играхме добре и заслужавахме повече победата от Берое, днес се получи много динамичен, оспорван мач. Арда идва от тежка серия и искаха да спечелят на всяка цена“, започна Анатоли Нанков след срещата.

Комичен автогол донесе точка на Монтана срещу Арда

„Арда е страхотен отбор с добър треньор и добри футболисти. Точката можем да я считаме за добър резултат за Монтана. През второто полувреме малко повече се защитавахме, защото Арда тръгна да печели мача“, продължи наставникът на Монтана. Филип Ежике и Борис Димитров получиха контузии, надявам се да са леки, заменихме ги и започнахме да играем по-дефанзивно. Подобряваме се всеки мач, момчетата се стараят“, разясни Анатоли Нанков за промяната на подхода за срещата. За нас няма леки мачове, дали навън, или вътре. Опитваме всеки мач да играем за победа, печелим точки, което е хубаво. Отиваме за победа срещу Марек. Ще се стараем да отмъкнем нещо от тежките гостувания на Славия и ЦСКА“, завърши Нанков.

