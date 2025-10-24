К омичен автогол на Анатолий Господинов закопа Арда срещу Монтана край. Мачът край река Огоста завърши 1:1 и със сигурност ще бъде запомнен с изпълненията на стража на гостите. Двубоят бе първи от 13-ия кръг на Първа лига. В класирането Арда е девети с 13 точки, а Монтана е две позиции по-надолу със същия актив.

Гостите от Кърджали започнаха много по-активно двубоя и поведоха още в седмата минута. Халфовете на Монтана забравиха за Лъчезар Котев, който получи топката в средата на половината на домакините и напредна с топка в крака. Последва пас по дължина между защитата, с който изведе Ивелин Попов в наказателното поле. Там опитният футболист успя да си освободи пространство за изстрел и прати топката покрай Васил Симеонов, вкарвайки дебютния си гол за Арда!

Последваха по-силни минути за Монтана, а в 16-ата минута Давид Малембана стреля неточно от пряк свободен удар. В 28-ата минута домакините отправиха първия си точен удар, след като Томас Азеведо опита да затрудни Анатолий Господинов, но капитанът на Арда спаси. Гостите отговориха с атака отляво, при която топката бе центрирана за Ивелин Попов, но ударът му от воле мина над вратата.

Антон Тунгаров центрира отдясно в 33-ата минута, като Филип Ежикие не успя да стреля, но топката стигна до Кристофър Ачемпонг, а неговият шут бе блокиран.

Три минути след това Тунгаров прати топката в мрежата на Арда с глава след центриране на Азеведо, но бе отсъдена засада! Натискът на Монтана продължи, а в 43-ата минута Азеведо пусна прехвърлящо подаване за Ежикие, който бе с гръб към вратата и свали на гърди към Малембана, но ударът му бе неточен.

Секунди след началото на добавеното време на първата част Саломон Джеймс хвърли дълъг тъч вляво от вратата на Арда. Анатолий Господинов тръгна да хваща топката, но не беше стегнал ръцете и топката просто се удари в тях и влетя в мрежата му, правейки феновете свидетели на един от най-куриозните автоголове по българските стадиони в последните години!

Второто полувреме бе с много ниско темпо, като Арда беше малко по-активен, но без да носи сериозна опасност за Васил Симеонов. Симеонов се намеси чудесно в 73-ата минута, когато Луан получи топката с гръб към вратата, но се обърна добре и въпреки наличието на двама защитници, успя да шутира към долния десен ъгъл само за да види, че изпълнението му е спасен.

В следващия кръг от сезон Монтана ще гостува на ЦСКА на 2 ноември, а на 29 октомври монтанчани ще гостуват на Марек в Дупница за Купата. Арда ще гостува на Фратрия за Купата на България на 28 октомври, а на 2 ноември ще приеме Левски.

