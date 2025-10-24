Т реньорът на Арда – Александър Тунчев, сподели впечатленията си след равенството 1:1 в гостуването на Монтана от 13-ия кръг на българското първенство.

„Очаквахме точно такъв мач, трудно беше да играем на този терен, вятърът пречеше. Очаквахме битка. Беше радващо, че отбелязахме и трябваше да продължим по този начин. За съжаление не можахме да противодействаме по най-добрия начин, след почивката имахме някои положения, които можеше да изиграем по-добре“, заяви Тунчев минути след мача в Монтана. „Определено, хората, които се появиха на полувремето, вдъхнаха енергия. Беше доста трудно на този терен и с този противник, който дава битка“, призна наставникът на тима от Кърджали.

Той говори за Ивелин Попов, който вкара дебютния си гол за Арда: „Ивелин Попов го взехме, за да излезем от ситуацията, в която сме в момента след евротурнирите. Той е много опитен, може да вкарва, а може и да подава, но не може да очакваме само той да върши цялата работа“. „С ръководството сме в много добри отношения. И преди сме говорили, че ако аз не съм точният човек, може да се разделим. Ръководството трябва да прецени, а в момента нямаме разногласия“, завърши Тунчев.

Самият Ивелин Попов, отбеляза дебютното си попадение за кърджалийския тим, но отборът не постигна победа, завършвайки наравно 1:1 с новака Монтана на стадион „Огоста“. „Винаги е хубаво, когато отбележиш, още повече това е дебютното ми попадение за Арда. Щях да съм по-доволен, ако бяхме победили, но това е футболът, това е спортът. Има победи, загуби, равни, не трябва да навеждаме глави“, започна Попето.

„Не ни достигна един гол повече от противника. Да се оправдаваме с терена, часа… няма смисъл. Много оправдания станаха. Никой не може да ни помогне, по-малко разговори, повече работа на терена“, продължи опитният полузащитник. „Да го караме по ред на номерата, трябва да отидем и да изиграем добър мач с Фратрия, знаем, че са на върха във Втора лига, добър отбор, но Арда със сигурност е по-класен отбор. Трябва да излезем и да победим с мъжки футбол“, завърши Ивелин Попов.

