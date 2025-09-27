Ч етири мача се изиграха във Втора лига на днешния 28 септември, събота. В тези двубои паднаха едва пет гола, а три от мачовете завършиха с равенства. Единствен Янтра успя да победи Миньор Перник с минималното 1:0 и излезе начело във втория ешелон. С този успех „ковачите“ поне временно са и на първо място в класирането заради успеха със същото 1:0 над Фратрия преди няколко кръга. Фратрийци имат мач по-малко.

Севлиево направи 1:1 с Локомотив Горна Оряховица, а същият резултат сътвориха Спортист Своге и Спартак Плевен. За севлиевци се разписа Едвин Джеси, който изкара няколко години в ЦСКА. Две нули пък светеха на таблото в срещата между Черноморец Бургас и Беласица Петрич.

Резултатите от Втора лига:

Севлиево 1:1 Локомотив Горна Оряховица

Янтра Габрово 1:0 Миньор Перник

Черноморец Бургас 0:0 Беласица

Спортист Своге 1:1 Спартак Плевен

