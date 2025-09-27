У трешният финал на Световното първенство по волейбол за мъже ще бъде деветата среща между България и Италия на шампионата. „Лъвовете“ вече са на финал и ще имат исторически шанс да се борят за световната титла.

В предишните осем сблъсъка балансът е изравнен – по четири победи за всяка страна. Последната среща между двата тима е от 2006 година, когато България победи с 3:2 в първия си мач от груповата фаза. Другите срещи: 2002 (3:2 за Италия), 1994 (3:0 за Италия), 1990 (3:1 за Италия), 1986 (3:0 за България), 1978 (3:0 за Италия), 1970 (3:0 за България) и 1949 (3:1 за България).

Италия е в серия от 13 поредни победи в официални мачове срещу България. Последният успех на „лъвовете“ е от груповата фаза на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година. Въпреки това, утрешният финал обещава напрежение и висок клас волейбол, а България има шанс да прекъсне негативната серия и да триумфира пред феновете си.

