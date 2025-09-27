Ю вентус и Аталанта не успяха да се победят, като мачът от петия кръга на италианската Серия А завърши 1:1. Сега гостите от Бергамо отново започнаха по-добре в мача, като Камал Сулемана изведе бергамаските напред в резултата в добавеното време на първата част.

Ювентус изравни чрез Хуан Кабал в 78-ата минута. Само две минути по-късно Аталанта остана с човек по-малко на терена след втори жълт картон на Мартен Де Рун. Юве натисна до края на мача в търсене на пълен обрат, но не успя да стигне до трите точки.

Ювентус е на второ място в класирането с 11 точки - с една по-малко от Наполи, но и с мач повече. Аталанта се изкачи до пета позиция.

