Б ившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго блесна с два гола при успеха над Манчестър Юнайтес с 3:1 в първия мач от шестия кръг във Висшата лига. "Пчеличките" нанесоха своя удар още през първото полувреме, а на трибуните бе актрисата Клаудия Шифър, която стискаше палци за Тиаго и компания.

Още в 8-ата минута Матеус Куня загуби топката в близост до пеналтерията на Брентфорд. Джордан Хендерсън изведе с дълго подаване бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който не остави шансове на Алтай Байъндър в удар в горния десен ъгъл. Хари Магуайър не се изтегли навреме и остави Тиаго в редовна позиция.

Тиаго отбеялза второто си попадение в срещата в 18-ата минута. Бразилецът се пребори за топката с Матайс де Лихт и подаде към Кевин Шаде. Неговото центриране бе избито от Байъндър, но топката попадна на пътя на Тиаго, който я промуши към мрежата. Манчестър Юнайтед върна един гол в 25-ата минута. Патрик Доргу центрира балонно, Келъхър не се намеси добре и даде шанс на Шешко да стреля с глава. Ирландският страж спаси, след което отрази и второто изпълнение на словенеца, но Шешко вкара дебютното си попадение за “червените дяволи” при третия си удар.

Манчестър Юнайтед получи дузпа в 71-ата минута, след като Колинс задържа Мбемо. Ситуацията бе прегледана за червен картон, но капитанът на Брентфорд не бе изгонен. Зад топката застана Бруно Фернандеш, но изпълнението се забави с шест минути заради прегледа с ВАР и смени, извършени от Кийт Андрюс. Португалецът стреля в долния ляв ъгъл, но Келъхър усети посоката и се реваншира за грешката си при попадението на Юнайтед.

А в продължението на двубоя Йенсен сложи точката на спора за 3:1.

