К атастрофа на 65-ия километър на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна наложи временно пренасочване на движението. Инцидентът, настъпил в района, е довел до ограничаване на преминаването по активната и аварийната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Пътният екперт Диана Русинова също написа за катастрофата, като обясни, че е станала на 65-ия километър на на АМ „Хемус“. „Автомобил се е завъртял, в следствие, на което се е ударил в ограничителната система (мантинелата). Жена е изпаднала от автомобила и е била премазана. Произшествието е настъпило при мокра настилка“, написа тя в профила си във Фейсбук.