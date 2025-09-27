Ч ерно море и Септември (София) завършиха наравно 1:1 в интригуващ сблъсък от 10-ия кръг на efbet Лига, игран на стадион "Тича". Бертран Фурие откри резултата в 24-тата минута, а през второто полувреме Живко Атанасов (58') изравни.

Септември откри резултата в средата на първата част чрез Бертран Фурие, който се възползва от разбъркване след корнер. Черно море натисна, но пропуски на Асен Чандъров и Селсо Сидни не позволиха бързо изравняване.

В 58-ата минута домакините най-сетне успяха да възстановят равенството – след корнер на Васил Панайотов, Селсо Сидни продължи към далечната греда, където Живко Атанасов засече топката във вратата на Янко Георгиев – 1:1. В края на мача Янко Георгиев отново демонстрира отлична форма с двойно спасяване срещу Фелипе Кардосо, запазвайки равенството до последния съдийски сигнал.

Мачът бе по-специален за Илиан Илиев. Сегашният наставник на „моряците“ записа своя двубой №492 срещу Септември. С този мач той подобри постижението на предишния рекордьор Димитър Димитров – Херо (491). Още в понеделник срещу Арда Илиев бе поздравен. Тогава треньорът изравни постижението на Херо от 491 мача, и то с победа с 1:0 над кърджалийци.

Илиев е водил в елита Берое, Левски, Локомотив Пловдив, Верея Стара Загора и Черно море. Треньорът води „моряците“ от 2018 година насам и именно с варненци са 280 от мачовете му в българския елитен футбол като треньор. Но Септември със сигурност вгорчи рекорда му.

