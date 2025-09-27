Б ългарският национален отбор по волейбол ще се изправи срещу тима на Италия на финала на световното първенство във Филипините. Италия се класира за мача за златните медали, след като във втория полуфинал победи тима на Полша с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23). Това бе повторение на последния финал на Световното първенство от преди три години, спечелен от Италия с 3:1 в Катовице, както и финалът на Лигата на нациите от тази година, в който победител бе тимът на Полша с убедителното 3:0 в китайския град Нинбо.

Битката за титлата е в неделя, 28 септември, от 13:30 часа.

