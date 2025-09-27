В елика България стигна до финала на световното първенство по волейбол за мъже. 55 години след първото ни участие в подобен мач, сега нашите млади момчета ще се изправят срещу Италия в битка за златото във Филипините. В долните редови прочетете всичко около големия триумф на нашите.

Велико! България на финал!

МАМА МИЯ. Италия отвя Полша и стигна до финала с България

NOVA ще излъчи финала на световното първенство по волейбол

Битката с "адзурите" ще е за 1 милион долара

Алекс Николов: Излизаме да оцветим медала в злато

„Нямам енергията да изредя всички емоции, които изпитвам, но определено съм щастлив“, заяви Мони Николов пред изданието „One Sport“ след победата, с която „лъвовете“ се класираха за първи финал на Световно по волейбол от 55 години. „Хвърлихме много усилия за това и заслужено сме на финал. Мисля, че днес изиграхме най-слабия ни мач на турнира. Направихме много грешки, дадохме им твърде много свободни разигравания и сервисът ни беше лош, но победата си е победа. Няма да се оплакваме, че сме на финал“, каза разпределителят Симеон Николов.

Какво показва статистката преди България - Италия?

Финалът на България – на живо в центъра на София

Бленджини: Момчетата умеят да страдат

Стоичков към волейболистите: Огромни българи!

Много се вълнувах, защото знаех колко важен е този мач. тези момчета направиха всичко през последните 2 години, за да достигнат дотук и съм много щастлив. По пътя към голямата цел – Олимпийските игри, още през първата година тези момчета показаха, че всички трябва да се съобразяват с България. Когато слушаш треньорите и тренират, резултатите няма как да не дойдат. Този отбор го чакат още много такива първенства и светли години за България“, каза Любо Ганев пред колегите от "Дарик".

Владо Николов: Горд съм, че синовете ми постигнаха това, което аз не успях

Братя Николови - от супа топчета до финал на световно първенство (ВИДЕО)

Волейболът обедини Левски и ЦСКА. Честитките към героите валят една след друга

Италианският нападател Юри Романо сподели чувствата си след гръмкия успех на „адзурите“, които победиха Полша с 3:0 и достигнаха до финала на Световното първенство.

„Беше лудост, луд мач“, обясни Романо. „Играхме наистина добре, с голяма интензивност и сила. Вярвахме в себе си, но не очаквахме такъв резултат. Фантастично е, много сме щастливи, но не е свършило - сега трябва да си починем малко и да се съсредоточим върху утрешния мач, който ще бъде поредното голямо предизвикателсто“, каза Романо, който е най-резултатният волейболист в състава на Италия срещу Полша.

В Пловдив също монтират голям екран за финала

Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала на Световното първенство по волейбол заедно на открито. Мястото е пред кафе „Чупката“ до сградата на Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък 1864“ в областния град, съобщиха от пресцентъра на кмета Дарин Димитров. Мачът ще бъде излъчен на голяма лед плазма, а от кафенето ще осигурят и седящи места. „Приканваме всички да си носят българското знаме, флагчета и други фен артикули и заедно да подкрепим момчетата от националния ни отбор по волейбол в този исторически финал, както и да съпреживеем заедно емоциите“ , добавиха от пресцентъра.

Министърът на спорта поздрави волейболистите: Благодарим ви за емоциите и гордостта!

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX