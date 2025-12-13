Отсъствието на Феран Торес от стартовия състав за мача от Шампионската лига срещу Айнтрахт Франкфурт изненада мнозина от феновете на Барса, тъй като три дни по-рано испанският национал отбеляза хеттрик за победата с 5:3 над Бетис в Ла Лига. Този път Ханзи Флик заложи на Роберт Левандовски, но както е тръгнало, прогресът на Феран ще пенсионира полския ветеран по бързо от планираното. Лева лекува доста травми този сезон. Първо получи контузия на подколянното сухожилие през август, а после отново се бори със същата контузия през октомври по време на паузата за националните отбори. Полският таран вече е на 37 години и договорът му изтича следващото лято, като няма индикация да бъде подновен. Феран Торес пък е на 25 години и приносът му за Басра нараства с всяка изминала седмица.
