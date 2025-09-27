Ч еститките към волейболните ни герои не стихват. Футболните Левски и ЦСКА също се включи в поздравленията към българските национали по волейбол, които утре ще спорят за световната титла във Филипините. Финалният мач е с начален час 13:30 и ще бъде излъчван в пряко предаване по NOVA и MAX SPORT 2.

"ПФК „Левски“ поздравява националния отбор на България по волейбол за историческото класиране на финал на Световното първенство - за първи път от 55 години. Постигнатото е пример за дисциплина, характер и вяра, които вдъхновяват цялата страна. Момчета, благодарим ви за радостта и гордостта, които донесохте на България. Пожелаваме ви късмет във финала - зад вас е цялата „синя“ общност и цяла България", написаха "сините".

"ЦСКА поздравява българските герои за класирането на големия финал! Сърце, дух и непримиримост – точно така се пише историята. Цялата армейска общност е зад вас – вярваме, че с тази борбеност и характер ще донесете нова гордост на страната ни. Напред, България!", написаха от ЦСКА на официалната си страница във Фейсбук.

Велико! България на финал!

Стилиян Петров също отправи поздрав към националите по волейбол, които утре ще играят финал за световната титла на турнира във Филипините. Ето какво написа Стилиян Петров в профила си във Фейсбук:

" Поздравления на българския национален отбор по волейбол, за достигането до финала на Световното първенство! Вашият талант, решителност и непримиримост вдъхновява всички. Продължавайте напред момчета - най-доброто тепърва предстои! "

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX