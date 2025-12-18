Б ългарските клубове ще си поделят 3 млн. и и 520 хиляди евро от фонд "Солидарни плащания на УЕФА" през март 2026-а година, разкри преди жребия за 1/4-финалите за Купата на България президентът на Професионалната лига - Атанас Караиванов. Сумите пристигат през януари или февруари всяка година, но сега от УЕФА са обявили, че ще бъдат преведени през март.

Този приход е около 70% от всички пари, които Европейската централа ще изпрати към отборите ни. Въпросните малко над 3,5 млн. евро ще са разпределени между тези от Първа Лига и Втора лига, но колко ще вземат клубовете от второто ниво на футбола ни, ще решат елитните тимове на сбирка през януари. Останалите 30 процента от този фонд ще дойдат през юни и юли и ще се разделят само между съставите от елита.

"През миналата година средствата бяха малко повече. Сумата се калкулира на базата на спортния баланс и финансовото постижение на най-добрия клуб от всяка страна, който играе в групова фаза на клубните турнири на УЕФА", обясни Караиванов. Той добави, че на първото съвещание на ПФЛ след Нова година ще бъдат обсъждани още важни въпроси като нови промени в Наредбата за първенствата и турнирите от следващия сезон, евентуално увеличаване на парите от тв права.

