Венци Христов винаги е интересно име, когато говори за ситуацията в Левски. Нападателят, който имаше и престой на Герена, както и в Берое в Първа лига, говори за шампионските амбиции на „сините“ пред „Мач Телеграф“.

„Може в края на сезона да се окаже, че Левски ще загуби част от тази преднина, която има на върха, но в моите очи тя е достатъчна, за да станат шампиони. Аз лично очаквах това и преди началото на сезона, и говорих доста пред приятели за потенциала на този състав на Веласкес, но те не вярваха. Сега съм доволен, че мога да изляза прав“, коментира таранът, който сега рита за аматьорския Рилски спортист.

Попитахме бившия голмайстор, дали Левски има нужда от подсилване. „Максимум един-двама нови, но с условие да не продават никого. Аз мисля, че и играчите, с оглед отдалата им се възможност да станат шампиони този сезон, не им се напуска много-много. А вече, ако дойде сериозна оферта за някой, като Майкон и Макун, може би ръководството ще ги продаде. Те имат потенциала да играят в силни първенства. Ако ги продадат, със сигурност ще постъпят такива средства в отбора, че ще могат да им вземат по двама класни футболисти на техните постове. Основното е да се запази този отбор в момента, защото играчите в него показват страхотно разбирателство с треньора. В този Левски има класа, определено.

На въпрос за конкуренцията в първенството, бившият национал отговори: „Лудогорец със сигурност не се е отказал, едва ли ще пуснат без бой първото място. Левски обаче има преднина, а и ЦСКА вдигна нивото. Това са отборите, които ще бъдат нещо като арбитър за титлата, стига да влязат в четворката. Въпросът е Левски или ЦСКА, ако спечелят първенството, да не разпродават отборите си, а да ги надградят с класни футболисти. За да бъде спрян Лудогорец за по-дълго време. В противен случай, тимът от Разград ще се върне на трона веднага“, е мнението на Венци Христов.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

