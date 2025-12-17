Р оберто Райчев се присъдинява към Иван Минчeв и Кристиян Балов и ще бъдe специалн гост на „Бялата Коледа“! Събитието ще се проведе на 18 декември от 18:00 часа в зала „Панайот Пондалов“.

„Бялата Коледа“ е събитие с дълбока традиция, като в основата винаги е благотворителна цел, подпомагаща най-вече обучението на деца. Празникът е обединяващ за слависти от всяко поколение и за младите спортисти от школите на белия клуб.

Организатори на "Бялата Коледа" са Сдружение Славия и Сдружение Слависти с помощта на ПФК Славия и ОСК Славия.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX