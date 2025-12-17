М инистърът на младежта и спорта Иван Пешев направи равносметка за изминалата спортна 2025 година. Ето съобщението без редакторска намеса.

Уважаеми колеги, партньори и приятели на българския спорт,

През 2025 година осъществихме:

Финансова подкрепа с приоритет към развитието на българския спорт:

През изминалия мандат успяхме да осигурим значително увеличение на бюджета – с 31% повече спрямо предходната година, което представлява над 42 милиона лева допълнителен ресурс. Така бюджетът за 2025 г. е близо 180 милиона лева.

Увеличихме средствата за спорт за високи постижения с 19,6%, за спорт за учащи и спорт в свободното време – с 22,6%. Финансирането за младежка политика също бе засилено, като вложихме 17% повече средства в дейности, насочени към младите хора.



Инфраструктура и модернизация:

В рамките на мандата бяха направени важни стъпки за подобряване на спортната инфраструктура в страната. С инвестиция от 2 милиона лева модернизирахме спортен комплекс „Къро“, а в спортен комплекс „Раковски“ предстои да започне изграждането на нова зала за художествена гимнастика – дългосрочна инвестиция в един от най-успешните български спортове. Проведохме срещи и за избор на подходящ терен в София за нов национален стадион, който да позволи по-ефективна организация на големи спортни и културни събития.

Подкрепа за общините за развитие на спорта в цялата страна:

Осигурихме над 60 милиона лева за изграждане и модернизиране на спортни съоръжения в различни населени места в цялата страна. Чрез двете програми на ММС подкрепихме над 60 общини, университети и спортни клубов в България, като гарантирахме по-широк достъп до качествена спортна база и по-добри условия за тренировки и активен начин на живот.

Международно присъствие и нови възможности:

През месец май 2026 г. България ще бъде домакин на старта и първите три етапа на Giro d’Italia – събитие с над 100-годишна история и огромен международен престиж. Това домакинство ще постави страната ни на световната карта като водеща спортна и туристическа дестинация и ще популяризира още повече активния начин на живот.



Работа в партньорство и отдаденост към спорта:

През целия мандат ние стояхме зад българските спортисти, спортните клубове и федерации. Подкрепяхме ги в подготовката им, в организационните предизвикателства и във всички моменти, когато имаше нужда от бърза реакция, ангажираност и внимание.

Работихме рамо до рамо, водени от една обща цел – развитието на българския спорт и достойното представяне на българските спортисти.

Заедно постигнахме много. С общи усилия изградихме стабилна основа за бъдещото развитие на спорта и младежката политика.

Благодаря на всички – колеги, спортисти, треньори, клубове, федерации – за доверието и за сътрудничеството.

Ще продължавам да работя в името на българския спорт – с грижа за спортистите, с подкрепа за треньорите, с ангажираност към федерациите и спортните клубове.

Уважаеми колеги, партньори и приятели на българския спорт,

В навечерието на Коледа и настъпващата Нова 2026 година поднасям моите най-искрени пожелания за здраве, благополучие и вдъхновение.

Нека в новата година да има повече спортни върхове, с които да се гордеем, повече деца, които да правят първите си стъпки в спорта, и повече млади хора, които със своя пример да вдъхновяват със стремежа си към победи. Весели празници!



Иван Пешев, Министър на младежта и спорта, 17 декември 2025 г.