К апитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов позна, че Усман Дембеле ще спечели голямата награда за "The Best" на ФИФА. Трофеят за №1 при мъжете отиде при нападателя на ПСЖ и Франция Усман Дембеле. Десподов е поставил именно него на първо място, а в неговата класация за топ 3 са още Килиан Мбапе (Реал/Франция) и Хари Кейн (Байерн/Англия).

Вотът на селекционера на България Александър Димитров е различен. На първо място в анкетната карта на 49-годишния специалиаст е Мбапе. Втората позиция е за халфа на Барселона и Испания Педри, а Дембеле е на трето място.

В анкетата за треньор на годината Димитров и Десподов са гласували идентично: на първо място за треньорът на ПСЖ Луис Енрике, втори е мениджърът на Арсенал Микел Артета и трети - наставникът на Барселона Ханзи Флик.

В избора на победител участват селекционерите и капитаните на всички страни, които са под егидата на ФИФА. Те гласуват за призова тройка, в която първият получава 5 точки, вторият - 3 и третият - 1.