Черно море изигра приличен полусезон. Може би това е най-реалната дума за да окачествим представянето на „моряците“ в изминалата футболна есен. На фона на това, че през миналия сезон тимът завърши трети, а през по-миналия – втори, сегашното четвърто място може да се отчете, като лек регрес. По-правилно обаче би било да кажем, че тимът успява да задържи ниво. А това, че сега е в Топ 4 трябва да се отчете като успех. Още в края на миналия сезон, Илиан Илиев алармира че доста хора са си тръгнали и тимът му има нужда от освежаване и подсилване. Селекция през лятото имаше, а отминалата есен трябваше да покаже колко е била качествена. Бяха привлечени доста нови хора и с оглед на това може да се отчете като успех, че тимът не изпадна в голяма криза. И съответно трансформацията мина сравнително безболезнено. Селекцията почти не спираше и в хода на сезона, като в края на есента в игра се появи и Ертан Томбак, който известно време отсъстваше от елитния футбол, след като напусна Славия. Пак в края на годината дебютира и още един бранител, но чужденец – Жоао Бандаро. През лятото бе взет качествен български халф като Асен Чандъров, а голям удар се оказа и привличането на Георги Лазаров, който много бързо се адаптира и започна да бележи. Както почти винаги се случва, така и този път повечето от чужденците, които се взеха в халфовата линия и атаката се оказаха добри. Говорим за Селсо Сидни, Густаво Франса, Давид Телеш, Фелипе Кардосо...

