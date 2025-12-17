К арлос Алкарас шокира света на тениса, като обяви сензационно, че се разделя с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро. Двамата работят заедно от 7 години, като Алкарас започна да се готви при Фереро, когато бе на 15 години. В момента 22-годишният испанец е една от големите звезди, като в кариерата си има 6 титли в Големия шлем и 8 в сериите "Мастърс". Само през тази година той спечели 8 трофея, сред които "Ролан Гарос" и US Open, като измести Яник Синер от първото място в световната ранглиста.

Фереро и друг от треньорите от Алкарас – Самуел Лопес, който се присъедини към екипа през 2024 г., си поделиха наградата за Треньор на годината. За Фереро това бе второ такова отличие след 2022 г. Според испанските медии Лопес, който преди това работеше с Пабло Кареньо Буста, ще остане треньор на водача в ранглистата.

Нито Алкарас, нито Фереро обясниха каква е причината за внезапната раздяла.

Тенисистът използва социалните мрежи, където написа: „Много ми е трудно да напиша това… След повече от 7 години заедно, с Хуанки решихме да сложим край на времето си заедно като треньор и играч. Благодаря ти, че превърна детските ми мечти в реалност. Стигнахме върха и чувствам, че ако спортните ни пътища трябва да се разделят, това трябва да е оттам горе.“

Фереро също излезе с публикация в социалните мрежи, в която казва, че е искал да продължи да работи с Алкарас.

„Днес една много важна глава от живота ми приключва. Затварям я с носталгия, но и с гордост и вълнение за това, което може да предстои. Знам, че всичко, което съм преживял, ме е подготвило да бъда по-добър. Искаше ми се да бях продължил. Убеден съм, че хубавите спомени и добрите хора винаги намират начин да се пресекат отново“, заяви Фереро.