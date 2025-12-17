Ф ИФА предприе корекция в ценовата си политика за билетите за Световното първенство през следващата година, като във вторник обяви намаление за организираните и най-лоялни привърженици на участващите национални отбори. Решението идва на фона на нарастващо напрежение и публични протести срещу високите цени на входните талони, които избухнаха през миналата седмица, съобщават световните информационни агенции.

Преди дни стана ясно, че най-евтините налични билети за финала на Мондиал 2026, който ще се играе през юли в Ню Джърси, надхвърлят цената от 4000 долара. В отговор на недоволството ФИФА обяви, че 10 процента от билетите за всеки двубой, включително и за мача за световната титла, ще бъдат разпределени чрез футболните асоциации на участващите държави. Тези пропуски ще бъдат на фиксирана цена от 60 долара.

Решението е резултат от поредица от срещи между висши представители на ФИФА, проведени в Доха през тази седмица. По време на разговорите националните федерации са изразили сериозни притеснения относно настоящия модел на ценообразуване. Очаква се темата да бъде допълнително обсъдена, тъй като Съветът на ФИФА ще заседава отново в сряда в Катар.

Световната футболна централа отчете изключително висок интерес към шампионата, след като след тегленето на жребия за Световното първенство в Северна Америка на 5 декември са били подадени над 20 милиона заявки за закупуване на билети. За сравнение, цените на входните талони за мачовете от Мондиал 2022 в Катар варираха в диапазона между 70 и 1600 долара.

