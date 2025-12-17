Д вукратната шампионка от „Уимбълдън“ Петра Квитова за първи път показа публично бременното си коремче. Това се случи по време на тенис наградите „Златното канарче“ в Чехия, където звездата беше почетена заради края на кариерата си. 35-годишната Петра окончателно окачи ракетата на пирона в края на август, когато записа унизителна загуба с 1:6, 0:6 от Диан Пери (Фр) в I кръг на US Open. Тогава Квитова се разрида неудържимо и се хвърли в прегръдките на своя съпруг и треньор Иржи Ванек, като най-вероятно вече е чакала втората си рожба, защото според медиите в родината й тя ще ражда през януари или февруари.

На церемонията в градчето Пршеров звездата получи само голям букет, в миналото е печелила основния трофей за най-добра състезателка три пъти сама и още три пъти като част от отбора за „Фед Къп“, с който вдига купата цели 6 пъти. „Този път за мен нямаше Златно канарче, но вечерта беше още по-изпълнена с красиви спомени, какъвто е тенисът за мен и винаги ще бъде“.

Докато на големия екран течаха моменти от детството до големите й успехи, бившата №2 в света се просълзи. „Носталгично и емоционално трудно е, но съм щастлива, че съм тук. Сега хормоните ми бушуват повече от нормалното – обясни Петра. - Иначе тенисът не ми липсва. Очакваме второ бебе, така че имам и други притеснения в момента“.

На 23 октомври Квитова и Ванек обявиха щастливата новина в Инстаграм: „Нашето малко момче скоро ще стане по-голям брат“.

Първородният Петър се роди на 7 юли 2024 г. в разгара на любимия й „Уимбълдън“, където тя успя да се завърне още веднъж този сезон. В крайна сметка Петра завърши кариерата си с 31 титли, сред които и една от Финалите на WTA през 2011 г., както и с бронзов олимпийски медал от Рио 2016. Приходите й само от наградни фондове са близо $38 млн.

Ванек (47), който също бе професионален тенисист, почна работа с Квитова през 2016 г. За любовта им се заговори през 2020-а, когато той бе забелязан да нощува в апартамента на Петра, а не в семейния си дом с тогавашната си съпруга Маркета, от която има двама синове тийнейджъри. През 2021-ва Квитова официално обяви, че има връзка с Иржи. Навремето тя бе сгодена за хокеиста Радек Мейдъл, а преди това ходеше с друг свой колега – Радек Щепанек. Заради Петра той се разведе с тенисистката Никол Вайдишова (34). По-късно Щепанек, който бе треньор на Григор Димитров, се ожени отново за Никол и сега те се радват на две деца.