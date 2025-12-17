Р акета номер 1 на България Григор Димитров продължава усилена подготовка в Дубай за старта на новата кампания. Той публикува снимка заедно с Емил Руусувуори от Финландия. Двамата проведоха едно от заниманията си заедно. Те тренираха в Академията „Моуратоглу“ в Дубай.
Григор Димитров изигра само един турнир на сингъл след контузията, получена на Уимбълдън. Той успя да премине през един кръг на Мастърса в Париж, преди да се откаже. Сега обаче изглежда готов за новия сезон. Григор Димитров има и нов треньор. Това е белгиецът Ксавие Малис.
