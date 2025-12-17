Г ьозтепе на Станимир Стоилов обяви първото си зимно попълнение. "Жълто-червените" привлякоха офанзивния халф Алекси Антунес от Сервет. Швейцарският полузащитник подписа договор за 3,5+1 години. По информация на Gong.bg за него ще бъде платена скромна сума, тъй като договорът му с неговия досегашен клуб изтича в края на сезона.

Алекси Антунес е на 25 години. Той действа зад нападателя, но е бил ползван и в средата на терена. През този сезон халфът има 18 мача и 2 гола за Сервет. Той е юноша на клуба, като в кариерата си има и период под наем в Киасо.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX