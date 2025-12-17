Ш ампионът Левски София победи драматично ЦСКА с 3:2 (25:20, 23:25, 23:25, 25:20, 15:6) в дербито на 9-ия кръг в Супер Волей. Левски започна по-добре и спечели първия гейм с 25:20, воден от стабилна игра на Гордан Люцканов, Лазар Бучков и Юлиан Вайзиг. Втората част бе далеч по-оспорвана, но този път ЦСКА показа по-голяма хладнокръвност в ключовите моменти и изравни след 25:23. Третият гейм отново предложи напрежение до последната точка. „Червените“ взеха преднина в края, като Стойко Ненчев и Мохамад Реза Беик изиграха ключова роля за ново 25:23 и аванс от 2:1 гейма.

В четвъртата част Левски наложи сериозно превъзходство. Серия от силни сервиси и блокада, водени от Лазар Бучков, Тодор Скримов и Светослав Гоцев, позволиха на „сините“ да контролират изцяло гейма и да го спечелят с 25:20, изпращайки дербито в тайбрек. Решителният пети гейм започна по-добре за Левски, който поведе с 6:2 след силна игра на Бучков и Люцканов. В хода на тайбрека Мохамад Реза Беик получи червен картон за невъздържано поведение, което допълнително усложни задачата на ЦСКА. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА, след него Лазар Бучков направи страхотна блоката и Левски поведе с 9:5. Последваха добри отигравания за Махади Беик и при 11:6 Александър Попов взе нов тайбрек, но това не помогна и "сините" "затвориха" тайбрека при 15:6.

