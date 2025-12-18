А рда обяви раздялата с един от най-емблематичните си футболисти Иван Тилев. Клубът използва официалната си страница във Фейсбук, за да съобщи, че договорът на играча е бил прекратен по взаимно съгласие след среща с ръководството.

"Иван Тилев вече не е част от отбора на Арда. Това стана след среща с ръководството на клуба, на която двете страни решиха договорът на футболиста да бъде прекратен по взаимно съгласие. Тилев е играчът с най-дълъг престой на "Арена Арда". Той бе привлечен през 2020г, а до този момент има изиграни 184 мача, в който отбеляза 15 гола, като по този начин той записа своето име със златни букви във вековната история на Арда.

Ръководството на ПФК Арда благодари на Иван Тилев за всичко, което е направил за клуба и му пожелава успех в кариерата."

