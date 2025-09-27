Б ългария ще играе финал на световното първенство по волейбол! Националите победиха с 3:1 (20, -23, 21, 22) Чехия в първия полуфинал във Филипините.

Така те гарантираха първи медал за България от шампионат на планетата от 19 години насам. Това е и най-големият успех за страната ни на световно от 55 години насам. До момента България има един сребърен медал – от шампионата в София през 1970 г.

Съперник на финала ще е европейският шампион Полша или световният шампион Италия, които се срещат във втория полуфинал от 13.30 ч.

Мачът тръгна точка за точка. България успя да натрупа аванс от 14:11, но със серия от 4 поредни точки Чехия обърна. При 19:18 в полза на България Илия Петков направи поредица от добри сервиси, с които тимът ни поведе с 4 точки. Българите нямаха проблеми до края на гейма.

Вторият гейм бе равностоен в началото, но постепенно чехите натрупаха аванс. Чехия показваше по-добра ефективност в атака, а посрещането им се справяше по-добре със сервиса на българите. Волейболистите на България обаче успяха да се доближат в резултата и изравниха до 20:20. Чехия обаче поведе отново и стигна до два геймбола при 24:22, като се възползва от втория и изравни резултата в геймовете.

Третата част започна точка за точка, но с добри изяви на блокада и в нападение България поведе. Националите поддържаха преднината си, а силно в атака играеха и Александър Николов, и Аспарух Аспарухов. В края България спечели с 25:21.

Четвъртият гейм се движеше точка за точка. България успя да поведе с 18:16, но чехите се държаха в мача. След две грешки на съперника резултатът стана 21:18 за България, но чехите върнаха две точки. България стигна до три мачбола, а при втория шанс чехите сбъркаха и националите стигнаха финал.

Александър Николов отново бе най-резултатен за успеха с 31 точки, Алекс Грозданов отбеляза 12.