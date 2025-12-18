Н ад 250 деца от школите на Славия присъстваха на най-белия празник "Бялата Коледа". Събитието се провежда за поредна година, като специално да ги зарадват сред тях бяха капитанът на футболния отбор при мъжете Иван Минчев, както и белите таланти Кристиян Балов и Роберто Райчев.
"За настроението на децата се погрижи и фокустникът MrJim. Водещи бяха доайенът на българската журналистика Николай Кръстев, както и г-н Андрей Слабаков. Те от своя страна получиха своите "Почетни карти" от името на Сдружение Слависти за цялостни заслуги в популяризирянето на белите идеи и традиции през годините.
Бяха раздадени множество подаръци на децата.
Благодарим на всички замесени като организация и присъствие тази вечер!!! Без вас празникът нямяше да е същия!!!", написаха от сдружението.
