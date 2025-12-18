Н ад 250 деца от школите на Славия присъстваха на най-белия празник "Бялата Коледа". Събитието се провежда за поредна година, като специално да ги зарадват сред тях бяха капитанът на футболния отбор при мъжете Иван Минчев, както и белите таланти Кристиян Балов и Роберто Райчев.

"За настроението на децата се погрижи и фокустникът MrJim. Водещи бяха доайенът на българската журналистика Николай Кръстев, както и г-н Андрей Слабаков. Те от своя страна получиха своите "Почетни карти" от името на Сдружение Слависти за цялостни заслуги в популяризирянето на белите идеи и традиции през годините.

Бяха раздадени множество подаръци на децата.

Благодарим на всички замесени като организация и присъствие тази вечер!!! Без вас празникът нямяше да е същия!!!", написаха от сдружението.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX