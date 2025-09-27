А лександър Николов беше изключително щастлив след победата над Чехия и класирането на финал.

"Невероятно е, не мога да повярвам! Всички играха страхотно, раздавахме се напълно и изстрадахме победата, Още не мога да го повярвам, наистина“, каза Николов след мача.

След това той се обърна на български език към феновете в България: „Благодарим ви! Обичаме ви много! Вече имаме сигурен медал, но утре излизаме на финала да оцветим този медал в злато!“

Финалът ще е първи за България на световно първенство след 55 години. До момента най-големият успех на България на мондиал е сребърният медал от 1970 г.