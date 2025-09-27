И сторически момент за националния ни отбор по волейбол. След емоционална развръзка на полуфиналния сблъсък с Чехия, българският отбор ще се бори за световната титла. Нова Броудкастинг Груп ще направи съпричастни българските зрители към тази паметна среща в неделя, 28 септември, от 13:30 ч. по NOVA. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. 

Вдъхновени, българските волейболисти показаха класа, сила и огромно желание за победа, като успяха да отстранят по пътя си към мечтания финал отборите на Португалия, САЩ и Чехия в зрелищни мачове. В подкрепа на спортните ни надежди Нова Броудкастинг Груп ще излъчи двубоя за трофея от Мондиала във Филипините, заедно с другата частна национална телевизия и MAX Sport 2. 

При успех на финала и първа световна титла, България ще запише златна страница във волейболната си история. До момента страната ни шест пъти е достигала до медал от световно първенство по волейбол за мъже. Завоювали сме бронзови отличия през 1949 г. в Чехия, 1952 г. в СССР, 1986 г. във Франция и 2006 г. в Япония. Достигаме до сребърен медал като домакини през 1970 г. под ръководството на Димитър Гигов. 

„Нова Броудкастинг Груп“ пожелава успех на българските волейболисти на финала!

волейбол национален отбор по волейбол за мъже финал световно първенство