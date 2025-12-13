П сихологът и екстрасенс Атос Саломе, известен като „Живият Нострадамус“, направи смразяващи прогнози за 2026 г., които включват руския диктатор Владимир Путин и премиера на Индия Нарендра Моди.

Саломе, който стана световно известен с предсказанията си за COVID-19 и смъртта на кралица Елизабет II, твърди, че Путин ще бъде изправен пред „неврологична криза“, която ще затрудни вземането на стратегически решения. „Путин вероятно ще приоритизира здравето си, оставяйки триумвират от Патрушев, Шойгу и Бортников да управлява страната до май 2026 г.“, добавя медиумът.

Според Саломе, това ще доведе до „експлозивни събития“ в Кремъл, а слуховете за здравето на 73-годишния лидер на Русия вече се разпространяват от месеци. През октомври Кремъл потвърди, че Путин е бил хоспитализиран след двуседмично отсъствие от публичното пространство.

Междувременно, „живият Нострадамус“ предупреждава за сериозен корупционен скандал в Индия, свързан с Националната мисия за зелен водород. Според него, премиерът Нарендра Моди може да бъде принуден да подаде оставка, което ще наруши баланса в БРИКС – организацията, включваща Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, както и Египет, Етиопия, Иран, Индонезия и ОАЕ.

Саломе призовава световните лидери да действат предпазливо и стратегически, за да предотвратят институционални кризи и хаос на глобалната сцена през следващата година.