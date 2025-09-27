М инистърът на младежта и спорта Иван Пешев поздрави националния отбор по волейбол за класирането на финала на световното първенство.

„България полетя към финала на световното първенство във Филипините!Националният ни отбор по волейбол се наложи над отбора на Чехия с 3:1 гейма и така си осигури място в мача за световната титла. Националният тим има един загубен финал през 1970 г. в София, а сега лъвовете имат шанс да напишат нова златна страница и да донесат първата световна титла във витрината на България. Поздравления за отбора, за целия щаб и за Българската федерация по волейбол! Благодарим ви за емоциите и гордостта! Българският национален отбор ще играе утре в 13:30 ч!“, заяви Пешев.