Феновете ще могат да гледат волейболистите и в центъра на София

Ф иналът на световното първенство по волейбол с участието на България ще бъде излъчен на живо в центъра на София. От Столична община обявиха, че мачът ще бъде излъчен на площад „Св. Александър Невски“. Събитието е със свободен вход и е по инициатива на кмета Васил Терзиев.

„За гражданите е осигурен голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно, обясниха от общината. „Всички могат да дойдат с приятели, семейството, флаг, дъждобран, но без чадъри, и най-важното – добро настроение”, обявиха от Столична община.

От Министерството на младежта и спорта също обявиха събитие за гледане на финала.

"Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран на стадион „Юнак“ в София, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира. Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен. Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!", написаха от Министерството на младежта и спорта.