Ц СКА 1948 се класира на четвъртфинал за Купата на България след драматичен успех като гост с 3:2 срещу Славия след продължения. "Червените" бяха много близо до отпадане, като се спасиха от загуба с гол в 93-ата минута и пратиха мача в продължения. Там те успяха да отбележат още едно попадение и се класираха напред.

Домакините поведоха още във 2-ата минута. Кристиян Балов стреля, Димитър Шейтанов изпусна топката, след това я хвана, но вече бе преминала голлинията, a попадението бе записано като автогол на вратаря. В следващите минути Шейтанов спаси удари на Янис Гермуш и Иван Минчев.

ЦСКА 1948 получи дузпа в края на първото полувреме. Никола Савич не уцели топката с крак, а тя се удари в ръката му. Мамаду Диало беше точен за 1:1.

След почивката ЦСКА 1948 имаше няколко шанса. Вратарят на Славия Леви Нтумба спаси удар на Борислав Цонев. Диало пък не уцели вратата.

В 73-ата минута Славия поведе отново. Емил Стоев беше точен след страхотен пас на Исак Сoле. ЦСКА 1948 успя да прати мача в продължение с гол в 93-ата минута. Елиас Франко отклони топката с глава след корнер, а Мамаду Диало беше точен отблизо.

В продълженията ЦСКА 1948 имаше предимство, но не успяваше да пробие защитата на "белите". Атанас Илиев имаше шанс, но не уцели вратата. В 113-ата минута гостите стигнаха до трети гол. Елиас Франко отново бе изпуснат при корнер и с глава вкара за 3:2 за ЦСКА 1948.