Е ма Айхер спечели спускането за жени от Световната купа по ски алпийски дисциплини в швейцарския курорт Санкт Мориц. Германката изпревари фаворитките Линдзи Вон и София Годжа, които допълниха призовата тройка във второто спускане за два дни.

Линдзи Вон, която в петък влезе в историята, ставайки най-възрастната победителка в състезание от Световната купа, отново се представи на ниво. Тя завърши с изоставане от 0.24 секунди.

Другата фаворитка - София Годжа от Италия, която завърши на четвърта позиция в петък, днес успя да се качи на подиума с трето място на 0.29 секунди след победителката.

22-годишната Ема Айхер се спусна с 12-и стартов номер, непосредствено след Линдзи Вон и с отлично каране успя да завоюва победата. Това е трети неин успех в Световната купа.

Вон води в класирането за малкия кристален глобус в спускането със 180 точки пред Айхер със 145.