Д ългоочакваният от феновете на бокса мач между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-после е на път да се случи. Това съобщава реномираното списание „Ринг“.

Двамата бивши световни шампиони в тежка категория ще се срещнат в галавечер на Riyadh Season, организирана от Саудитска Арабия. Преди големия двубой те ще участват заедно в друга гала, като ще направят отделни мачове.

Фюри и Джошуа си разменят нападки в медиите близо 10 години, като няколко пъти бяха близо до мач, който така и не се случи. Двамата загубиха поясите си, след като допуснаха по две загуби от Александър Усик.

Фюри се оттегли от бокса миналата година, но е готов за завръщане на ринга. Джошуа също не е имал мач тази година.

В кариерата си Джошуа е с 28 победи (25 с нокаут) и 4 загуби (2 с нокаут). Фюри е с 34 победи (24 с нокаут) и 2 загуби – и двете по точки от Усик.