Лудогорец изпусна победата в последните минути срещу гръцкия ПАОК Солун в мач от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двата отбора завършиха 3:3. Със спечелената точка българският шампион вече има 7 в своя актив и запази много реални възможностите си да се класира в Топ 24 на турнира и по този начин да се класира за плейофите.

Два кръга преди края на основната фаза на Лига Европа Лудогорец е на 23-то място и държи съдбата в собствените си ръце. Според популярният футболен симулатор Football meets data шансът на „орлите“ за европейска пролет е 47%. Според тях българският шампион няма никакъв шанс за класиране в Топ 8, което праща директно на 1/8-финал в Лига Европа. Но възможността за класиране в Топ 24, даващо право на участие в плейофите към 1/8-финалите, е доста голяма.

