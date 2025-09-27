П олски смелчага е извършил спиращ дъха подвиг, който прави изкачването на най-високия връх на Земята Еверест да изглежда лесно.

37-годишният Анджей Баргиел стана първият човек, изкачил и слязъл със ски от връх Еверест без кислородна бутилка. Спирайки на върха, за да запише видео за своя Instagram , Баргиел заяви: „Аз съм на върха на най-високата планина в света и ще се спусна от нея на ски“.

За контекст, докато над 6000 души са изкачили връх Еверест, по-малко от 200 са го направили без кислород и никой дори не се е опитал да се спусне със ски след това, пише Daily Mail.

След като се изкачи през „зоната на смъртта“ над 8000 метра, където въздухът е твърде разреден, за да поддържа живот, Баргиел си сложи ските и се спусна. Започвайки в 15:00 часа местно време в понеделник, полякът внимателно се спусна със слалом до Втори Лагер на 6400 метра. След като си почина през нощта, когато стана твърде тъмно за каране на ски, той продължи, за да достигне Базовия лагер на 5364 метра във вторник сутринта.

Още преди да се опита да се спусне със ски по планината, Баргиел се сблъска с предизвикателства, които лесно биха могли да се окажат фатални. Повечето катерачи избягват планината през есента поради дълбокия сняг, силните ветрове и липсата на подкрепа от други експедиции. По време на четиридневното изкачване, г-н Баргиел и неговият водач Дава „Спийд“ Шерпа бяха хванати в капан в зоната на смъртта поради нов обилен снеговалеж.

Тук, над 8000 метра, въздухът съдържа само една трета от обичайното количество кислород и е толкова разреден, че човешкото тяло никога не може да се аклиматизира към надморската височина. Баргиел е бил заклещен в този регион в продължение на 16 часа, преди да може да се изкачи, което би се считало за потенциално смъртоносно дори с допълнителен кислород.