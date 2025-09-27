Б райтън тресна 3:1 Челси на „Стамфорд Бридж“, след като обърна „сините“ от 0:1 в дома им. Енцо Фернандес даде аванс на домакините, но червен картон на Трево Чалоба, както и две попадения на Дани Уелбек и едно на Максим Де Кайпер донесоха радостта на „чайките“. Отборът на Фабиан Хюрцелер изравни като точков актив този на Енцо Мареска – двата тима имат по 8 т.

След само три минути игра Барт Феербрюген спаси изстрел от фал на Енцо Фернандес. Малко след това Марк Кукурея не уцели вратата на нидерландеца с удар от дистанция. Феербруген отрази и удар на Рийс Джеймс. Челси взе аванс в 24-ата минута. Тогава Мойсес Кайседо разсече отбраната на „чайките“ с вертикален пас към Рийс Джеймс. Десният бек опита центриране, което се отклони в Каору Митова, и попадна на пътя на Енцо Фернандес. Аржентинецът не сбърка с глава.

В минутите около почивката Брайтън бе по-активен и това доведе до червен картон за домакините в синьо. Трево Чалоба фаулира Диего Гомес и получи червен картон. На Саймън Хупър му трябваше ВАР, за да изгони бранителя. Гомес стреля от свободния удар над вратата. В 77-ата минута Уелбек обаче не прости на Роберт Санчес и Челси. Нападателят засече с глава центриране на Минтех за 1:1, носейки точката за своите.

Във втората минута на добавеното време Максим Де Кайпер даде аванс на Брайтън с гол за 2:1. Той засече с глава центриране на Матс Вифер от левия фланг. В 100-ата минута от мача Уелбек направи 3:1 с удар с левия крак в близкия ъгъл на Роберт Санчес.

По същото време Манчестър Сити се върна към победите във Висшата лига, побеждавайки Бърнли с 5:1 в двубой от шестия кръг на шампионата, игран на "Етихад". Два автогола си отбеляза Естев, още два реализира Холанд, а един - Матеуш Нунеш.

В друг мач Лийдс и Илия Груев завършиха 2:2 с Борнемут у дома. Българинът не влезе в игра.

