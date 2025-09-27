К ристъл Палас удари Ливърпул по най-драматичния начин и с неговите камъни по неговата глава - 2:1 на "Селхърст Парк" в последната секунда.

Още в 9-ата минута Кристъл Палас поведе в резултата. След центриране от корнер Райън Гравенберх не изчисти добре с глава и върна топката към Исмаила Сар, който вкара от границата на вратарското поле. Само минута по-късно "орлите" можеха да стигнат до второ попадение, но Алисон се отчете с прекрасна намеса след изстрел на Йереми Пино.

В 13-ата минута играта бе прекъсната, защото фен на домакините се нуждаеше от медицинска помощ на трибуните. Четири минути след това действията бяха подновени с пряк свободен удар за Ливърпул в близост до наказателното поле на Палас. Изстрелът на Мохамед Салах срещна стената. Кълбото се върна при Гравенберх, който принуди Дийн Хендерсън да показва рефлекса си.

Алисон блесна с прекрасна намеса в 20-ата минута. Муньос засече центриране, но не успя да преодолее стража на мърсисайди. Колумбиецът не бе точен и при добавката. Две минути по-късно Жан-Филип Матета остана сам срещу Алисон, който отново спаси.

Ливърпул започна активно втората част, като в 51-ата минута изстрел на резервата Коди Гакпо бе неточен. Осем минути след това Собослай, който заигра като десен бек, намери с меко подаване в наказателното поле Вирц. Германецът трябваше да се разпише от близко разстояние, но прати изпълнението си право в Хендерсън.

В 63-ата минута Алексис Мак Алистър пусна хитър пас към Исак в пеналтерията. Той отправи удар, който премина покрай левия страничен стълб. 12 минути по-късно Ливърпул бе близо до изравняването. Собослай стреля към десния ъгъл и изглеждаше трудно за Хендерсън да се намеси, но в последния момент Салах игра с топката и тя премина над напречната греда.

"Червените" заслужено стигнаха до равенството в 87-ата минута. Гравенберх центрира, домакините не успяха да изчистят и резервата Федерико Киеза прати топката в мрежата. При положението останаха съмнения за игра с ръка на Салах, но след дълъг преглед с ВАР попадението бе признато. В седмата минута на продължението на мача Кристъл Палас стигна до драматичната победа. След дълго хвърлен тъч отбраната на Ливърпул не действа концентрирано и юношата на Арсенал Еди Нкетия се разписа за 2:1. Позицията на нападателя бе редовна и така "орлите" останаха единственият непобеден отбор във Висшата лига.

Така лондонският тим няма поражение в 18 поредни мача във всички турнири, докато за мърсисайдци това бе първо поражение във Висшата лига през сезона. Ливърпул остава лидер в класирането с 15 точки, а "орлите" се изкачиха до второто място с 12 точки.

