Н аставникът на Славия Златомир Загорчич остана доволен от представянето на своите играчи и от победата с 2:0 срещу Арда в двубой от шестия кръг на efbet Лига.

"Не мога да съм спокоен, трябва да мислим за следващите мачове, няма лесен двубой. Физическата подготовка на много футболисти липсва. Направихме всичко спокойно да спечелим този мач. Много съм доволен от първото полувреме и как го изиграхме. През втората част повече се ядосвах, не исках това нещо да го направим. Момчетата дадоха 100 процента и се защитаваха добре, Арда нямаше голово положение и победата е заслужена", сподели той.

"Целият отбор игра като едно - за резултата и да спечелим. Искаме всеки двубой да го играем така. Трябва да успеем да изчистим грешките. Головете, които допускахме в последните минути на мачовете, ни костваха много точки. Това се дължи и на физическата подготовка. Не ни интересува срещу кой играем, искаме да спечелим. ЦСКА е фаворит, ние желаем трите точки. Искам желание, себераздаване и дисциплина на терена като днес. Ако продължим да го правим, ще е много по-лесно да печелиш мачовете", коментира специалистът.

"Суле се възстановява. Може би още един месец няма да играе. Надяваме се да се включи след това в тренировъчния процес. Ще преценим кога да играе. Може и да има още промени в състава - продажби и покупки. Трябва да изчакаме още до края на трансферния прозорец и ще стане ясно", завърши Загорчич.

Колегата му в Арда Александър Тунчев не бе доволен от държанието на своя тим:

"Трудно е след Европа да се върнеш и да играеш в първенството. Преди мача обърнах внимание на това нещо. Показаното през първото полувреме е под всякаква критика. Това няма да го допусна. Ако влезем групите на Европа, какво ще правим? Ще играем само в Европа ли? Направихме ротации. За първи път сме в тази ситуация да играем през всеки три-четири дни, но във всеки един мач футболистите трябва да дават всичко от себе си и да се доказват.

Ние сме на прага на това да играем в Лигата на конференциите. Всеки един си мисли за това, но има и професионализъм. Разполагаме със състав от 18-19 футболисти. Трябваше да подходим много по-сериозно и да спечелим този мач.

През второто полувреме показахме някаква реакция, но противникът вече се беше затворил и беше трудно при този резултат.

Георги Николов най-вероятно ще бъде готов за мача срещу Ракув в четвъртък“, заяви Тунчев.