А рсенал продължава страхотната си серия от победи, след като се наложи с 2:0 срещу Бърнли като гост в мач от 10-ия кръг на Висшата лига.

Това е пети пореден успех за тима на Микел Артета в първенството и девети пореден във всички турнири.

Арсенал откри резултата още в 14-ата минута, когато Виктор Йокереш се разписа с удар отблизо. Деклан Райс вкара с глава в 35-ата минута.

След почивката гостите спокойно контролираха мача и стигнаха до успеха.

Арсенал е на върха в Англия с 25 точки, Бърнли е 17-и с 10.

В друг мач от кръга Брайтън смачка с 3:0 Лийдс у дома. Българският национал Илия Груев не влезе в игра за Лийдс отново.

Другите резултати: Кристъл Палас – Брентфорд 2:0, Нотингам – Манчестър Юнайтед 2:2, Фулъм – Уулвърхемптън 3:0,