К рилото на ПСЖ Дезире Дуе бе избран за най-добър футболист в Европа до 21 години.

На специална церемония в Автомобилния салон в Торино, организирана от „Тутоспорт“, 20-годишният французин получи наградата Golden Boy. Той събра 450 от 500 възможни точки, изпреварвайки Арда Гюлер от Реал Мадрид, и стана 23-тият носител на отличието. Той наследи като №1 при младите играчи Ламин Ямал, а в предишните години призът бе спечелена от футболисти като Джуд Белингам, Гави, Педри и Ерлинг Холанд. Дуе избухна с два гола във финала на Шампионската лига при победата на ПСЖ с 5:0 над Интер.

„Тази награда означава много за мен и я посвещавам на първо място на баща ми, майка ми и цялото ми семейство, които винаги са ме подкрепяли през годините. Използвам възможността на това събитие, за да им благодаря за всички усилия и подкрепа, които са ми оказвали през кариерата ми. Благодаря и на моя президент за доверието, което ми гласува, и за това, че ме привлече в ПСЖ. Благодаря също на щаба, треньора и всички доброволци, които работят в клуба, които са зад кулисите, но играят наистина фундаментална и ценна роля, както и на Луис (Енрике – б.а.), който е тук тази вечер, и, разбира се, на всички мои съотборници. И накрая, бих искал да благодаря специално на един човек. Няма да казвам кой е, но въпросният човек ще знае, че имам предвид него", сподели от сцената Дуе.