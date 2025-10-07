Ламин Ямал развинти Фабиан Нюрнбергер в София. Двамата обаче пропускат следващите световни квалификации - първият заради контузия, а вторият, защото не получи повиквателна от новия ни национален селекционер Александър Димитров.

К онтузената в слабините суперзвезда на Барселона Ламин Ямал, който пропусна двата последни мача – 1:2 от ПСЖ в Шампионската лига и 1:4 от Севиля в Примера, със сигурност е аут от състава на Испания за предстоящите световни квалификации на Испания с Грузия (11 октомври) и България (14 октомври), но гарантирано ще е в строя за Ел Класико с Реал Мадрид на 26 октомври.

Медицинският щаб на каталунците ще работи по време на паузата за националните отбори, като целта е да се възстановят всички звезди. В лазарета освен Ямал са Рафиня, Фермин Лопес и Жоан Гарсия, докато Гави и Марк-Андре тер Щеген са с дългосрочни травми.

Вестник "Марка" пише, че детето чудо на Барса следва плана си и може да се надява на бързо завръщане. Даже има информация, че той не е изключено да се появи в игра за броени минути в мача срещу Жирона след паузата, който ще бъде на 18 октомври. При това положение той ще бъде на линия и в двубоя срещу Олимпиакос в Шампионската лига на 21 октомври.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик обвини селекционера на Испания Луис де ла Фуенте, че Ламин Ямал е играл на обезболяващи в предишните два мача за националния отбор – 3:0 над България в София и 6:0 над Турция в Коня, като е изпитвал болки и не е тренирал между двете срещи, което е утежнило положението му.