В сички погледи в света на вдигането на тежести отново са насочени към Карлос Насар. Олимпийският, световен и европейски шампион, който е голямата звезда за Световното първенство в категория до 94 кг, продължава с усилените тренировки преди големия ден – четвъртък, 9 октомври.

Карлос Насар дори може би леко изплаши съперниците си, демонстрирайки убийствени тежести в залата в Норвегия. „На втория ден щангата се усеща по-лека“, сподели Карлос Насар в пост, придружен със снимки, в социалната мрежа „Инстаграм“.

На фотосите Карлос Насар е заедно със своя екип. Любопитен факт е, че този път в щаба му има и нутриционист. Това е Кирил Танев. Именно той се грижи за хранителния режим на олимпийския шампион.

Карлос Насар спечели олимпийска, световна и европейска титла през миналата година. По-рано през годината той защити европейската си титла, сега 21-годишният суперталант е амбициран да продължи доминацията си на световно ниво и в новата категория - до 94 кг.

