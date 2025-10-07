Х ибридна атака с фалшиви новини от община Царево смразяват кръвта на потребителите на социалните мрежи в последните няколко часа.

Лъжите

С кадри от тежкото наводнение в град Царево и къмпинг Арапя през септември 2023 година генераторите на фейка алармират, че Лозенец е под вода след проливните дъждове и че се евакуират хората към по-високите места, пише "Флагман".

Снимките от 2023 година

Нещо повече. От профил на жена с име Peppa Petrova е изстреляна „новина“ за двама загинали и трима в неизвестност. „Новината“ е подкрепена и с гневна позиция, че това наводнение е поредният показател на уязвимостта на крайбрежните райони при екстремни климатични явления.

Текстовото изложение прилича на добре структурирана журналистическа новина. Заключението е, че когато дерета, корита и инфраструктура не са поддържани, когато застрояването е без достатъчен контрол – резултатът е подобна трагедия.

Постът на Peppa Petrov се разпространява мълниеносно от хора, близки до идеите на НПО-та, обичайно финансирани от Сорос и привърженици на ляволибералната идея, което говори за организирана кампания на новото ръководство на Общината, се казва в материала.

Позицията на кмета

С позиция излиза кметът на община Царево Марин Киров: „Днес от Лозенец нямаме сигнали за бедстващи и пострадали, имаме локално наводнение, но всичко, което се разпространи със старите снимки от 2023 година са фалшиви новини и призовавам истинската журналистика към отговорно поведение.

През тези 5 денонощия на изпитания за всички ни, не само за администрацията на общината, но и за служителите на МВР и противопожарната служба, за доброволците, изключително вредни са лъжите и цялостната дезинформация, която създава паника. Преди два часа дъждът в цялата община Царево вече престана, водата напълно се оттече и е спокойно“.

Марин Киров е кмет на Община Царево от 2023 година. Това е първият му мандат. От 2011 година досега тази община се управлява от само от кметове и мнозинства в Общинския съвет на ГЕРБ, уточняват от "Флагман".

Украинска лъжа

Още по-страшна новина от тази се разпространява във фейсбук и от профил на украинка, която твърди, че в "Елените" са в неизвестност още 40 човека, които според твърденията й са загинали в калта или са отнесени в морето, но за тях не се съобщавало нищо.

Този пост е достигнал и до информационни сайтове в Украйна, които също са се подвели.

От Община Несебър отказаха да коментират този фейк.