Ф утболистът на Оксфорд Юнайтед Филип Кръстев ще бъде на разположение на новия селекционер на националния отбор Александър Димитров за предстоящите мачове с Турция и Испания. Атакуващият халф тренира пълноценно със своите съотборници в Правец по време на първото занимание. Футболистът, известен и като Фуфу, получи контузия в мач от Чемпиъншип срещу КПР, заради която пропусна гостуването на Уотфорд.

В същото време Кирил Десподов, Димитър Митов, Иван Турицов и Росен Божинов не излязоха за първата тренировка на националния, но се очаква те също да бъдат готови за важните двубои.

Заниманието започна с енергична загрявка, след което премина в игра на квадрат, следена изкъсо от треньорите, а след това футболистите получиха и тактическите си указания за втората част. Квалификациите за Мондиал 2026 са с Турция в София (11 октомври, 21:45 часа) и с Испания във Валядолид (14 октомври, 21:45 часа).

