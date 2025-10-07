Т ази година още в началото на октомври Дядо Коледа може да заповяда.

Южната и топла Родопа планина вече побеля от първия сняг.

15 сантиметра снежна покривка натрупа по високопланинските проходи "Превала", "Рожен" и Пампорово.

Те са проходими при зимни условия.

Машини на терен разчистват и обработват пътните платна, но снеговалежът продължава.

В ниските части на Смолянска област валежите са от дъжд.

Паднало дърво затвори временно пътната отсечка Смолян - Пампорово, малко след манастирски комплекс "Свети Панталеймон".

Натрупаха се колони от автомобили и от двете страни на движението, докато дървото бъде отстранено.

Срутена скала дзтвори пътя Асеновград-Смолян. Карайте внимателно.

Пътят Давидково - Манастир е проходим само при изключително тежки зимни условия, предупреждава Meteobalkans.

Властите предупреждават: пътувайте само при спешна необходимост и бъдете крайно внимателни!

Мокрият сняг и гъстата мъгла значително затрудняват движението в Смолянска област.

Не забравяйте зимните гуми и веригите! Ако можете - отложете пътуванията в планинските райони!

Освен тежката пътна обстановка в Родопите, и на прохода "Петрохан" вали дъжд и има гъста мъгла.

