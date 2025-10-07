Няколко хиляди души дойдоха на първия в София изобщо мач от баскетболната Евролига, в който Апоел Тел Авив спечели със 107:83 срещу Барселона.

Н ад 1000 привърженици на Апоел Тел Авив се очаква да пристигнат в София за израелското дерби от баскетболната Евролигата срещу Макаби Тел Авив. Това съобщава изданието One.co.il в Обетованата земя, цитирано от БТА.

Апоел Тел Авив избра да играе в България домакинските си мачове от най-престижната континетална клубна надпревара по баскетбол за мъже. Повечето срещи ще бъдат в столицата, а няколко ще бъдат изиграни и в Ботевград.

Баскетболистите на Апоел вече дебютираха в Евролигата с домакинска победа със 103:87 над испанския Барселона в "Арена София" преди седмица, а сега очакват сънародниците си от Макаби Тел Авив в третия кръг на турнира. Двубоят е утре, сряда (8 октомври) от 21:05 часа.

"Вълнението сред „червените” от Апоел е доста осезаемо, а запалянковците започват да пристигат в България. Ден преди мача, част от феновете вече са в София за вълнуващия двубой и се очакват около 1000 да са тези на Апоел и около 200 на Макаби. В допълнение от Апоел Тел Авив отново се надяват да съберат възможно най-голяма публика, подобно на мача с Барселона, като се очаква зрителите да достигнат четири хиляди", уточнява One.co.il и пише още:

"На летището на всички, които кацнаха, бяха раздадени листовки, предлагащи определени отстъпки на тези, които покажат билета си за дербито".

Апоел Тел Авив оглавява временното класиране в Евролигата с две победи от два мача, докато Макаби Тел Авив е предпоследен, 19-и с две загуби от началото на сезона.