Щ е се случи! Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че на 14 юни следващата година Белият дом ще се превърне в арена за срещи на Ultimate Fighting Championship (UFC). Събитието е обявено като част от програмата по повод 250 години от независимостта на Съединените щати, но това не е единственият повод.

ММА боевете в Белия дом съвпадат с рождения ден на американския президент, който тогава ще навърши 80 години. Тръмп ще отбележи юбилея си с мащабно събитие, без аналог в историята на историческата сграда.

По предварителна информация октагонът на UFC ще бъде монтиран на южната морава, като гала вечерта ще включва двубои за шампионски пояси. Все още не е обявено колко срещи ще бъдат включени в програмата, но президентът на UFC Дейна Уайт, който е дългогодишен приятел и политически съратник на Тръмп, потвърди, че организацията вече работи по детайлите.

Уайт представи пред Fox News първите визуализации на събитието. Октагонът ще бъде издигнат в центъра на южната морава между Белия дом и Монумента на Вашингтон, с капацитет за около 5000 зрители. Над клетката ще бъде монтиран голям навес, който ще побере осветлението и камерите за телевизионното излъчване.

Ще бъдат поставени големи екрани в парк „Елипс“, непосредствено до Белия дом, за да могат около 85 000 души да проследят битката на живо.

В програмата са предвидени още фойерверки, светлинно шоу и специално претегляне при Мемориала на Линкълн, което ще предшества самата гала вечер. Компанията UFC ще инвестира 700 000 долара за възстановяване на тревната площ след събитието.

По време на събитието ще се състои и завръщането на Конър Макгрегър в клетката на UFC. Ирландската звезда ще се изправи срещу Майкъл Чандлър, а очакванията са, че сблъсъкът ще бъде един от най-гледаните в историята на смесените бойни изкуства.

